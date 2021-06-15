台灣因疫情關係，呼籲民眾宅在家，也帶動一波宅經濟興起，電信寬頻業者也以OTT助攻，祭出免費專案或是優惠專案，讓民眾宅在家也可以防疫不無聊，台灣大即和新北市、高雄市政府合作，推出「陪你防疫」專案，亞太電也瞄準宅經濟，推出「窩在家4in1影音超值包」，不僅如此，電信業者也觀察到，近期不論是傳輸量或是訂閱數等，都有明顯增長。

中華電(2412)表示，全台實施三級警戒帶動線上影音發燒，中華電旗下OTT平台Hami Video開出亮眼成績，其中可以收看電影、戲劇、動漫上萬小時影片的月租型「影劇館」客戶暴增1.7倍、單次付費的電影訂閱也大幅成長1.5倍。

台灣大(3045)響應新北市政府呼籲民眾宅在家、助防疫，結合旗下OTT平台myVideo、MyMusic與myBook，推出14天免費體驗活動，即日起至6月30日止，民眾只要進入myVideo、MyMusic或myBook的活動網頁，依照網頁說明輸入序號或註冊會員，就可以免費觀看myVideo精彩電影與影集、暢聽MyMusic與多元的Podcast節目，或是免費閱讀myBook「雜誌樂讀包」，其實除新北市，台灣大早在日前就攜手高雄市政府共推「陪你防疫」專案，民眾只要在myVideo官網或APP輸入序號，即可免費觀賞14天的myVideo豪華月租。

另外，台灣大旗下台灣大寬頻和同集團的凱擘大寬頻等，有鑑於疫情期間全台學生啟動遠距教學，家用寬頻需求遽增，自疫情爆發後，台灣大寬頻整體光纖上網申辦量已成長近7成，網路門市每日新申辦件數更增長2.3倍，台灣大寬頻力支持停課不停學政策，與各地方政府合作，在數位有線電視公用頻道及系統台地方頻道播出居家學習課程，針對不同階段的學生推出多元學習資源。

亞太電也瞄準宅經濟，宣布推出「窩在家4in1影音超值包」，整合旗下 《Gt TV》、《愛料理》、《Gt電子書》、《ED Music》四大熱門加值服務，三個月收費699元，等於一天不到8元。

亞太電表示，今年5月疫情升溫後，用戶對於網路依賴性更勝以往，整體網路用量大增三成，加上居家上班和遠距教學政策驅使下，帶動影音串流、電子書等線上娛樂需求大增，內部觀察發現，自5月15日宣布三級警戒後，亞太電《Gt TV》、《愛料理》、《Gt電子書》及《ED Music》加值服務使用流量明顯攀升，各服務用戶數平均有近10%漲幅，其中《Gt TV》成長最為顯著，流量和觀看人數均較疫情爆發前的半個月增逾40%、《Gt電子書》流量也有15%成長。