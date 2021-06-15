儘管全球科技股尚未回到4月份高點，不過，觀察MSCI世界指數早在5月下旬起已突破3、4月間盤整區，一路走升創新高，由於科技股指數尚未回到前波高點，觀察國內投信發行195檔全球股票型基金至上周止，目前有5檔淨值一路走升突破新高，主要類型包括受惠解封消費熱潮的奢侈品牌基金，還有疫苗生技概念的全球醫療基金等。

5檔淨值創新高的全球股票型基金包括：永豐主流品牌基金、新光全球生技醫療基金、街口全球時尚精品基金、景順全球康健基金、第一金全球水電瓦斯基建基金。

受惠海外解封，高端消費與運動精品的需求增強，老牌精品基金永豐主流品牌基金淨值自4月初起即突破第一季盤整區，淨值連連創新高，基金長期表現穩健，大幅優於全球股票型基金整體平均表現。永豐主流品牌基金經理人羅嘉德指出，美股在5月份進入高檔震盪，其中疫後解封、消費與旅遊相關概念股表現強勁，反應投資人樂觀面對經濟重啟、脫離疫情的樂觀情緒，資金挹注解封消費相關族群。

包括LV、開雲(KERING)及愛馬仕(Hermes)等精品企業陸續發佈第一季財報表現亮眼，根據資料顥示，LV第一季營收年增率32%，若與疫情發生前一年2019年同期相比，亦成長8%；開雲集團第一季營收年增率26%，較2019年同期成長5.5%，其中，集團內的Gucci品牌，在中國銷售增幅達三位數；愛馬仕第一季營收年增率44%，較2019年同期亦大幅成長33%，精品企業主要成長來源包括大中華地區、美國也逐漸恢復成長，歐洲則待解封持續發酵與業績跟進成長動力。

中國地區的精品消費力除了受惠疫情控制後的經濟復甦、消費力爆發外，政策面的支持也是關鍵，羅嘉德說明，5月份中國於海南海口舉行中國國際消費品博覽會，促進海內外消費精品供需兩端有效銜接等，這是中國首度以消費精品為主題的國家級展覽會，此外，佈建「中歐時尚快線」，讓義大利米蘭與中國海口貨運包機開通，扭轉海航長期船程或國際中轉航線的時程，歐洲時尚可以在36小時快速直抵海南，帶動中國精品更大的消費熱潮。

永豐投信指出，美歐城市陸續解封後，除了旅遊、精品消費力爆發，更值得關注的是，戶外活動大幅增加，已經歷經長達一年的休養生息後，歐美消費力道復甦，Nike、Adidas等大型運動品牌，持續上修營運展望，此外，歐美運動賽事的開打，歐洲盃在上周末開踢、法網4強也在上周末舉行，接下來7、8月的奧運賽事，雖然未能為主辦國日本帶來旅遊人潮，但對整體運動精品業可望帶動話題性與消費熱度。