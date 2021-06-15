達亞(6762)引進Lucira Health(盧西拉確可易)新冠肺炎家用核酸檢測套組在台販售，股價開高後，直衝漲停板333元鎖住。達亞總經理許雅雯表示，公司在疫情爆發前已是美國Lucira供應鏈成員之一，過去這一個月來台灣疫情急速擴散，造成前線防疫醫護沉重負擔、企業停工損失，盧西拉可易檢測試劑投入檢測前線，將有助避免新冠肺炎病毒擴散並期待台灣疫情及早獲得控制。

據了解，目前盧西拉確可易檢測試劑在美國Lucira公司官網售價約為55美金左右，該公司在考量該產品自美國 Lucira工廠段提貨至台灣段，加計運輸，關稅，查驗費用及其他等相關支出，在台灣售價每組估計在新台幣1800元左右，未來除可在各藥商通路取得之外，該公司網頁也將建置銷售平台以便提供企業及團體直接購買的管道，以利有需求之民眾取得。

許雅雯說，達亞的強項是高階醫療器材製造，販售醫療器材並非我們的核心事業，此次進口盧西拉確可易檢測試劑更非以獲利因素考量，這次因與美國Lucira公司長期合作開發早以建立深厚的信任關係，達亞得以在最短的時間內取得該產品代理，應用在國內防疫前線。該檢測產品的需求未來或許會隨著台灣疫苗施打或疫情的變化而功成身退，達亞仍希望值此時刻能為提升台灣檢測能量努力，更希冀能以身為台灣的企業為自己家鄉貢獻一份心力，善盡社會責任。

達亞引進長期合作夥伴美國Lucira Health, Inc. (以下簡稱Lucira)所開發之新冠肺炎家用型核酸檢測套組Lucira CHECK-IT COVID-19 Test Kit(台灣產品名稱為盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑，簡稱盧西拉確可易檢測試劑)在台灣市場銷售。

達亞已向衛生福利部申請專案輸入盧西拉確可易檢測試劑，並於2021年6月11日獲衛生福利部正式核准，核准期間為2021年6月11日起至中央流行疫情指揮中心解散之日止，產品近期即可抵達台灣，期許能協助台灣醫療系統減輕負荷。