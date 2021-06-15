《國際油價》原油亞洲電子盤上漲 11:262021/06/15 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著美國與伊朗重啟核協議的談判進入延遲，緩解投資人對伊朗若重返市場，將供應更多原油的疑慮，使得盤中油價呈上漲的走勢；周二(6/15)截至台北時間上午11點整止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.16美元，報每桶71.04美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.19美元，報每桶73.05美元。(商品行情網) 《鋼鐵股》原料居高不下 豐興再度全面平盤 《國際金融》ECB行長：談論央行援助結束 為時過早 #報每桶 #伊朗 #原油 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》美股消息面：英全面解封延後 油價失守數年高點 09:442021/06/15 財經 豐興本週盤價 全面開平盤 10:302021/06/15 財經 獨》2021台北／台中米其林評完了！何時「放榜」不確定 09:402021/06/15 生活 機車及其零件製造業產值 連2年創新高 09:302021/06/15 財經 G7對中國的圍堵與拔樁 04:102021/06/15 時論廣場 台股攻高關鍵 緊盯兩風向 04:102021/06/15 財經要聞 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 09:042021/06/15 財經 《國際油價》供需前景不明 原油期貨漲跌互見 10:182021/06/15 財經 揭開全球疫苗採購豪賭真相！疫情失控 讓台灣生技股信任度一起輸掉了？ 00:022021/06/15 財經 聯卡中心董事長劉燈城 邁向非現金社會 致力打造支付生態圈 04:102021/06/15 財經要聞 衝5G 遠傳、台灣之星砸錢買設備 04:102021/06/15 產業．科技 財經熱門新聞 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 G7峰會中國議題吵翻天 德義與美英不同調 - 財經要聞 - 工商時報 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 打國產疫苗不能出國白打？高端7字回應一針見血 - 財經 勞工紓困貸款15日開辦 銀行線上備戰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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