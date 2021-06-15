隨著美國與伊朗重啟核協議的談判進入延遲，緩解投資人對伊朗若重返市場，將供應更多原油的疑慮，使得盤中油價呈上漲的走勢；周二(6/15)截至台北時間上午11點整止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.16美元，報每桶71.04美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.19美元，報每桶73.05美元。(商品行情網)