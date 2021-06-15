力積電(6770)受惠晶圓代工及記憶體需求強勁以及持續漲價，5月營收首度突破50億元大關，公司持續看好下半年，預期有繼續漲價的空間。

力積電2021年5月營收為51.81億元，創下歷史新高，月增4.7%，年增32.55%；今年前5月營收233.69億元，年增26.53%。

力積電續看旺下半年。力積電於上周法說會中表示，目前驅動IC、PIMC需求火熱且供應短缺，公司訂單能見度已達2022年中，有繼續漲價的空間，第二季毛利率將比第一季好，下半年毛利率有望拉升到40%以上之水準。

力積電董事長黃崇仁先前表示，市場需求比原先預期的還要好，半導體晶圓價格每季都在上漲，預期今年營運表現會比去年好很多。

力積電也預期2021-2022年晶圓代工產能需求持續暢旺，有信心市況會熱到2023年。董事長黃崇仁先前表示，並不擔心銅鑼新廠2023年投產後，市場需求會出現下滑。

力積電因應擴充產能、提升生產製程及增進研發能力，所需購置機器設備等所需，於今年3月辦理現金增資，總發行股數3億股，每股發行價格40元，總計120億元已全數收足，募得資金將用於擴產需求。

力積電目前擁有3座12吋廠以及2座8吋廠，其中12吋廠總月產能為11萬片，8吋廠總月產能達10.5-11萬片。力積電在竹科苗栗銅鑼園區斥資2780億元建12吋新廠，預計明年9月裝機、2023年逐步投產，新廠總產能可達10萬片。