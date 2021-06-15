美國的染疫死亡人數已經突破60萬人，即使該國正逐漸重返疫情爆發前的正常狀態，但這場大流行病帶來的死亡、疾病和悲傷難以消失。

根據路透社統計，截至周一，美國因感染新冠狀病毒而病歿的人數超過60萬人，約佔全球染疫死亡總人數（約400萬人）的15%。

隨著越來越多的美國人接種疫苗，該國的重病率和死亡率已急速下降，但儘管如此，這場肆虐美國的大流行病仍造成某種心理上的衝擊。許多人雖然渴望擺脫這一年多來的染疫擔憂和防疫封鎖，但他們仍然因為悲傷、揮之不去的症狀、經濟受到重創或封鎖的孤立而備受煎熬。

自去年秋天感染新冠病毒後，一直飽受偏頭痛、疲勞和認知問題困擾的Erika Stein表示：「我們都經歷這段可怕的時期，我們所有人都受到某種影響，在過去一年半裡，我的世界發生了翻天覆地的變化，而這真的很艱難。」

現年34歲的Stein在染疫之前非常活躍而健康，但現在飽受這場疫病的後遺症之苦。和許多人一樣，她對於城市和各州多快解除防疫限制並重新開放的感受很複雜。

社會工作者Shyvonne Noboa住在美國疫情爆發之初的熱區紐約，她在談及這場重創其家族的疫病時仍忍不住哭泣，17個親人中有14人受到感染，並奪走摯愛祖父的生命。她表示，紐約市將恢復「正常」並重新開放，但對我的家人而言，再也沒有正常可言。她雖已接種疫苗，但外出時仍戴著口罩，近期內仍打算繼續這麼做。