楊嫌14日為尋找遺失的機車鑰匙再度潛入，囂張把店內冷凍羊肉拿出來切。（翻攝）

楊嫌14日為尋找遺失的機車鑰匙再度潛入，囂張把店內冷凍羊肉拿出來切。（翻攝）

楊嫌14日為尋找遺失的機車鑰匙再度潛入，囂張把店內冷凍羊肉拿出來切。（翻攝）

把店家當自家廚房 竊賊2度行竊開燈切肉狼狽遭逮

32歲楊姓男子11日潛入新北市新莊區某歇業的火鍋店，竊走周轉金3萬元及點餐用的平版電腦，豈料，楊嫌14日為尋找遺失的機車鑰匙再度潛入，囂張把店內冷凍羊肉拿出來切，準備打包回家過端午節，店長察覺後立即報警並找來5名店員前後包夾抓賊。

據悉，楊嫌11日下午潛入新莊區某火鍋店，從2樓窗戶攀爬入內，大前後不到半小時的時間，偷走現金3萬元及店內提供顧客點餐用的平板電腦4台，損失大概4萬多元。

店家氣得把行竊過程貼上社群網站，呼籲全民指認抓賊。豈料，楊嫌為尋找遺失的機車鑰匙14日再度潛入，誇張的是他還把冷凍庫內的羊肉拿出來，熟門熟路的用店家廚房內的切肉機切肉，感覺是要打包拿回家煮火鍋。

許姓店長悄悄上到隔壁二樓，與這名竊賊正面交鋒，小偷看到店長也嚇了一大跳，慌忙從侵入口跳樓逃逸，但跑沒幾步就踉蹌撲街摔倒，被其他店員團團包圍。

許姓店長表示，他們店址區分為單號雙號，其中一邊因為疫情關係暫時不營業，當時他跟幾名店員在隔壁店內張羅食材，卻看到對面沒有營業的店址電燈竟然亮起，詢問其他店員大家都在，直覺有異，於是查看店內監視器，赫然發現竟然是前天出現的小偷，再度回到店內，立即報警並呼叫其他5名店員前後包夾抓賊。警訊後依竊盜罪將楊嫌移送法辦。