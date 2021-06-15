美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）昨（14）日公布在美國、墨西哥進行的新冠肺炎疫苗NVX-CoV2373第3期臨床試驗結果，Novavax隨後又公布同時混打流感疫苗與新冠疫苗的第3期臨床試驗結果，結果顯示對新冠的保護效力達到87.5%。

美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的新冠疫苗NVX-CoV2373在美國、墨西哥進行的第3期臨床試驗初步結果顯示，對新冠病毒的保護效力超過90%。

美國福斯新聞（Fox News）報導，Novavax昨日公布新冠肺炎疫苗NVX-CoV2373在美國、墨西哥進行的第3期臨床試驗初期結果後數小時，又公布同時混打流感疫苗與NVX-CoV2373新冠疫苗的3期試驗初步結果。

根據Novavax新聞稿與研究團隊公布在醫學論文預印本平台medRxiv網站的初期報告結果，這項子計畫是在英國進行，於2020年9月底至11月底期間招募了431名受試者，這431人全數接種1劑Seqirus流感疫苗，當中18至64歲組接種Seqirus四價流感疫苗（QIVc），65歲以上組別接種Seqirus三價流感疫苗（aTIV）。

在接種流感疫苗的同時，當中217名受試者也接種新冠疫苗NVX-CoV2373，另外214人施打安慰劑。

研究團隊將同時混打流感疫苗與新冠疫苗的子計畫與接種2劑新冠疫苗的主計畫作比較，結果顯示，針對18至65歲成人，混打疫苗對新冠病毒的保護效力達到87.5%，和主計畫得出的89.8%保護力差不多。

子計畫中，18至65歲的受試者共360人，當中混打流感疫苗與新冠疫苗的組別中出現1例確診個案，施打安慰劑的組別中有8人確診，65歲以上組別的確診案例太少，因此無法計算出疫苗的保護效力。另外，所有確診者感染到的病毒株都是源自於英國的Alpha變種病毒株「B.1.1.7」。

關於疫苗副作用，Novavax指出，各組別的受試者幾乎沒有出現副作用，或是只有輕微症狀，在同時混打2劑疫苗的組別中，有少數人出現注射部位疼痛、肌肉痠痛等反應，這種局部疼痛症狀通常持續1-2天。

Novavax在聲明中表示，同時接種不同疫苗可能會是一種可行的疫苗接種策略，Novavax研發部總裁葛倫（Gregory Glenn）指出，隨著下一個流感季節到來，人們仍需要繼續接種新冠疫苗或是必須追加劑量（booster），民眾為了接種新冠疫苗及流感疫苗分兩次出門將是麻煩任務，他說這是第一個分析同時接種新冠疫苗與流感疫苗的安全性、免疫原性與有效性的臨床研究，結果證明同時接種疫苗仍有不錯的機會。

不過研究也指出，參與子計畫的受試者較年輕、分布不同種族，本身也比較沒有其他疾病。