台灣進入全民防疫階段，雖然生活作息受到影響，但民眾對於公共議題的關注依然熱情不減，藻礁公投推動聯盟呼應70萬名公投連署人的期望，今(15)日起將推出15場線上講座，透過Google Meet邀請民眾與15位專家學者共同關心大潭藻礁與台灣能源轉型的未來，首場將於今晚7時召開，由藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政打頭陣，暢談一路走來守護環境的心路歷程。

藻礁公投推動聯盟表示，此次的講者陣容強大，包括關心藻礁公投議題的學者、醫生、律師、獨立媒體工作者、環保人士、大學生等，議題層面也從海洋生態、環境運動、公民運動擴及到能源轉型與氣候變遷。

學界方面，中研院學者盧倩儀將從「救藻礁還是藻礁救你」談中油天然氣第三接收站的索命代價；中研院地球科學研究所退休研究員汪中和，將從氣候暖化看藻礁的救命角色；東海大學生命科學系副教授劉少倫，則將從海洋生態的觀點，帶大家認識藻礁的真正面貌。

此外，在醫界關心環保不遺餘力的彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文醫師，則要從搶救白海豚到藻礁，看台灣的反石化環境保育之路；前苦勞網創辦人、獨立媒體「焦點事件」創辦人孫窮理，則將從三接看台灣的能源橋接之路。

至於推動藻礁公投的環團代表包含大學生、荒野保護協會、台灣蠻野心足生態協會、親子共學團等都，將從小我踏入環保的心路歷程開始，談如何凝聚大我的社會力量，走艱難的環境運動之路。

藻礁公投推動聯盟指出，15場講座會從6月15日開始，持續到7月下旬，每周二、四、六晚上7時到9時，民眾到「珍愛桃園藻礁」臉書粉專報名，就可以在講座開始前10分鐘登入Google Meet，並免費參加講座(上限人數100人)，會後也將與講者提問互動，民眾敬請把握。