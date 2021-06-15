近2日中央流行疫情指揮中心公布的確診人數字都在200以下，指揮官陳時中也表示，疫情有下降趨勢，但仍不能鬆懈。一名網友認為，照這個趨勢發展，全國三級警戒有望於6月28日解封，這番言論引發鄉民熱烈討論，大多數人認為「若現在解封，疫情肯定會再掀起一波高峰」。

原PO日前於PTT八卦板指出，13日指揮中心公布的174例本土病例，是全國三級警戒以來最低；14日則為185例，連續2天確診數都未達200例，他認為照這個趨勢發展，6月20日開始或許會下探百例以下，6月28日有望解封，「畢竟不到百例還維持三級警戒，也不合理吧？」

事實上，陳時中於昨日的記者會上曾表示，目前整個確診病例看起來比較平穩，從發病日、採檢日來看，確實都有往下的趨勢，看起來是一個比較好的跡象，尤其雙北市，確實整體發展朝向好的部分，但仍不能鬆懈。

貼文曝光後，引發鄉民關注，紛紛留言「死亡數降不下來怎麼解？」、「剛控制下來就解封，有用？」、「死亡數先降下來再說吧」、「解了就準備大爆炸」、「解了就準備再一波高峰」、「沒有疫苗前解封就是準備再封啦」、「現在已經沒有所謂清零計畫了，解封必回升」。

不過也有人引用台北市長柯文哲的話「餓死的恐會比病死的多了」，認為應該要有條件式的解封，因為民生經濟的影響真的非同小可。

三級警戒滿月！柯文哲自評表現很好 談降級「同島一命」沒想像簡單

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