台東縣8000劑疫苗今天開打，慈濟提供靜思堂供民眾施打。（莊哲權攝）

台東縣政府今天早上8點起，在縣立體育館、慈濟靜思堂及各鄉鎮衛生所共17處疫苗快打站同步開打，年長者疫苗施打比例非常高，佔預約量8成，陪同90多歲父母來施打的鄭姓民眾說，經過與家人討論後覺得利大於弊，所以還是來施打。

台東縣內各鄉鎮市，今天全面開打新冠肺炎疫苗，除了各鄉鎮衛生所，還設了兩處大型注射站，其中1處是利用慈濟靜思堂，大批老人家一早就到佛堂外等待秩序良好，開打順利。

94歲的李老伯伯說，自己從沒打過疫苗，打戰都不怕還怕打疫苗，這次是女兒強烈要求才來注射，一點都不痛，也不擔心有副作用。阿公、阿嬤們在肅穆的佛堂下完成注射，大家都說很安心，一點都不怕。

95歲的鄭先生和89歲的太太由女兒陪同到縣立體育館打疫苗，鄭女說，她先和哥哥討論，也詢問家醫科，覺得利大於弊所以還是施打，雖然預約登記時前面大塞車，但是今天報到志工都很幫忙，馬上提供輪椅協助，感覺還不錯。

縣長饒慶鈴表示，台東這次採電話、網路雙軌預約制，民眾透過電話、網路預約，雖然程序較複雜，但可以完整掌控願意施打數，有利於精準分配數量外，更可以做到分艙分流，避免多人群聚。

饒慶鈴表示，2處快打站預計兩天可提供約6000位民眾施打，經過漏夜統計，此次疫苗施打，台東年長者疫苗施打比例非常高，佔預約量8成。考量台東幅員廣闊，地形狹長，雖僅8000劑疫苗，但全台東同步提供每一鄉鎮皆一施打地點，共17處施打站供民眾預約使用。