蘇打綠主唱吳青峰遭恩師林暐哲控告侵權，台北地院審理發現，青峰本來打算聘林擔任顧問，但林以「希望結束的乾乾淨淨」拒絕，並親手在結束合作的共同聲明中寫下「暐哲也支持這個勇敢的決定」，合議庭因此認為雙方已合意終止合約，遂判青峰及其母親主持的哈里坤的狂歡公司均無罪。

判決理由指出，青峰2018年10月26日寄存證信函表明不再續約後，林暐哲曾回訊表示「我收到存證信函了，可以跟我說妥善處理的下一步是什麼嗎？」青峰回覆「是為了結束舊約啊」，林並未就此內容質疑正確性。

青峰、林暐哲同年12月間兩度委任律師協商，而雙方的律師都證稱，當天確認要解除唱片、經紀、詞曲版權授權3份合約，林在現場沒有反對並點頭；林的律師黃秀蘭更說，他與林認識十幾年，當時聽到要與青峰結束合作，還很驚訝詢問是什麼意思，林表示「就是所有合約都要結束」，並稱已跟青峰說清楚了，「就讓青峰自己去處理」。

黃秀蘭並證稱，青峰本來還提議要聘僱林暐哲擔任顧問，但林說：「既然要結束，希望結束的清清楚楚、乾乾淨淨」，且林強烈要求由文筆較好的青峰寫共同聲明，再由雙方修改內容，希望讓外界知道是和平圓滿的結束，聲明第三段「暐哲也支持這個勇敢的決定」就是林自己寫的。

雖然林暐哲在審理期間表示2位律師證述不實，但合議庭認為，律師明確知道具結意義及偽證刑責，又2位律師分別受林暐哲、青峰委任，立場不相同，經隔離訊問卻有相同證述，足認證詞可信。

判決理由說，雖然詞曲版權授權合約有約定若要解約，須在期滿3個月前提出反對，否則自動續約1年，但這屬於「舊約」，既然雙方已簽定合約終止同意書「新約」，舊約就已失去效力，因此無法證明青峰違反著作權。