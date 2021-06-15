對於北約（NATO）峰會聲明首次表示要抗衡中國的軍事野心，將中國定性為對北約構成系統性挑戰。中國駐歐盟使團強調中國不會對誰形成系統性挑戰，但如果誰要對中國進行系統性挑戰，中國不會無動於衷，並批評北約是冷戰思維延續和集團政治心理作祟。

北約峰會14日在比利時布魯塞爾舉行，30個成員國的會後聯合聲明對於中國的批評相較過去幾年更為嚴厲，並首次指稱中國的「昭然野心和獨斷專行」對國際秩序構成「系統性挑戰」。

對此中國駐歐盟使團發言人表示，北約應理性看待中國發展，停止渲染各種形式的中國威脅論，把更多精力用在推進對話與合作的正道上，多做真正有利於維護國際和地區安全與穩定的事。

發言人又稱，北約聲明涉及中國的內容，是對華和平發展的詆毀，對國際形勢和自身角色的誤判，北約30國今年軍費總額預計佔全球軍費總額半數以上，是中國的5.6倍，全球人民都看得很清楚，到底是誰的軍事基地遍布全球，以及誰的航母在四處炫耀武力。