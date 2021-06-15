人民幣中間價大跌逾200個基點 在岸、離岸跌破6.4 11:392021/06/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價15日報6.407元，較上日中間價6.3856元下跌214個基點，跌幅0.33％。人民幣兌美元在岸及離岸價亦雙雙跌破6.4元。 截至10點46分，在岸價報6.4052元，較上日收盤價6.3914元下跌138個基點，跌幅0.22％。離岸價報6.4045元，下跌13個基點。 在陸台資租賃獲利 Q1增逾五成 《半導體》台積電隨ADR續攻 周四除息聚焦 #基點 #在岸 #離岸價 #下跌 #跌破 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看屋筆記：仁武區多城市(個案＋價格分析) 09:002021/06/14 建案開箱-高雄 《國際經濟》前決策官員：日銀本周將延長新冠紓困方案 12:512021/06/15 財經 《生醫股》美EUA將喊停 高端、基亞雙觸底 11:092021/06/15 財經 台塑四寶今年獲利 目標突破2,000億 04:102021/06/15 財經要聞 探秘北遷亞洲象 意外拍到萌化「大象群睡圖」場景 13:062021/06/15 兩岸 1分鐘讀財經》長榮造船量幹掉對手 全球排名驚人 08:172021/06/15 財經 QDII基金超夯 逾半錢進港股 04:102021/06/15 全球財經 西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思 風電國產化推手 眼光放遠20年 04:102021/06/14 企業經營 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 04:102021/06/15 財經要聞 人行開展2000億元MLF操作 利率持平 12:302021/06/15 財經 高端變「妖股」巨震20％ 內行人驚爆背後真相 12:212021/06/15 財經 財經熱門新聞 勞工紓困貸款銀行網站多家掛掉 銀行：大家搶名額所致 - 財經 高端將在越南、巴拉圭進行三期試驗 公司發重訊證實了 - 財經 台灣全身壞了了？眼前1危機解除 謝金河洩6字有救了 - 要聞 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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