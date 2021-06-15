人民幣兌美元中間價15日報6.407元，較上日中間價6.3856元下跌214個基點，跌幅0.33％。人民幣兌美元在岸及離岸價亦雙雙跌破6.4元。

截至10點46分，在岸價報6.4052元，較上日收盤價6.3914元下跌138個基點，跌幅0.22％。離岸價報6.4045元，下跌13個基點。

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