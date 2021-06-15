長者必須在戶外36度高溫下等待曝曬，整個施打流程將近2小時。（里長陳峙穎提供／游念育台北傳真）

診所也出現施打疫苗的人潮。（游念育攝）

有網友也在臉書上指出，一早抵達醫院看到大廳排滿一大堆人，門口排隊甚至排到停車場，數位化、預約制搞死老人家。（摘自張芳榮臉書）

日本捐贈的AZ疫苗今開打，台北市施打對象為85歲以上長者，有里長抱怨亂象百出，一早就有許多長者和家屬出現在施打地點，隊伍大排長龍，甚至有些長者必須在戶外36度高溫下等待曝曬，北市文山區華興里長陳峙穎表示，萬芳醫院施打的地點選在萬芳高中，一開始選的就不對，萬芳高中有個大斜坡，長者要通過重重的關卡才能抵達。

陳峙穎指出，坐輪椅的長者必須有陪伴家屬才能行動，許多長者都是由女兒陪同，力氣不夠大，行經山坡時，甚至有長者險些滑落，此外，大排長龍的隊伍，根本無法保持社交距離，現場前胸貼後背。

陳峙穎說，醫護人員施打的動線也不順暢，還會卡在一起，這次疫苗施打動線是參照日本的「宇美町式」打法，也就是「民眾不動、醫護動」，但這樣的做法必須場地夠大、夠寬敞，由於場地空間不足，也造成施打動線不流暢；陳說，現場也引發許多小衝突，因動線不流暢，導致有插隊的糾紛。

有民眾不滿抱怨說，在網路上已預約，到現場卻還要排隊，且號碼是在前面，還是要照排隊順序，號碼牌明明拿40多號，卻還排在100號的後面，搞不懂為什麼要預約。

有家屬指出，整個施打流程花了將近2小時，根本沒有效率，且場地相當狹小，當初完全沒有考量到長者到場施打會有家屬陪伴；有網友也在臉書上指出，一早抵達醫院看到大廳排滿一大堆人，門口排隊甚至排到停車場，數位化、預約制搞死老人家。