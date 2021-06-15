國內連2天本土個案降到200例以下，但死亡率3.7％仍居高不下，這波疫情累計已經452人死亡。該如何降低這波疫情的高死亡率，重症醫師黃軒表示，國外研究皆顯示，先為醫護、高齡者、慢性病患者3大族群施打疫苗，高死亡率才能快速下降。

黃軒在臉書表示，英國研究認為，不管傳染力R值高或低，要使新冠肺炎的高死亡率下降，都必須馬上讓高齡者、慢性病患者、醫護人員這3大族群打疫苗。高年齡者和18至39歳的年輕人比較，年紀85歲以上死亡風險最高，是年輕人的10倍以上，75至84歲的死亡風險是7.67倍、65至74歳則是5.77倍。

慢性病患者中，低免疫系統者、腎臟病、肺病、心血管疾病、神經系統疾病、糖尿病的死亡風險是年輕人1.19倍至1.39倍。醫護人員則是染疫高危險族群，由於與重症的新冠患者反覆及長期相處下，可能受到較高的病毒濃度，使得醫護染疫後更容易重症、死亡。

圖為國際期刊PLOS研究，80歲以上高齡者、醫護、慢性病患者接種疫苗，能降低高死亡率。（翻攝自黃軒醫師 Dr. Ooi Hean臉書）

黃軒表示，國際期刊PLOS文章也指出，研究人員計算疫苗施打策略，如何可以最快的降低高死亡數，最後得出目標只有一個，就是「死亡數減少，避免醫院塞爆，避免嚴重耗損醫療資源」，因此要先搶救高齡者，尤其是80歲以上更要先打疫苗，保護醫護人員、慢性疾病者，只有這樣高死亡率才能快速下降。

而中央疫情指揮中心公布的最新公費疫苗接種順序，第一為醫事人員、第二是中央政府及地方防疫人員，第三為高接觸風險第一線接觸者、第四是國家隊運動員、因公外派者，第五機構、設福照顧系統及洗腎患者、第六75歲以上長者，第七軍人、憲兵及國家關鍵設施必要人員，而高風險疾病的慢性病患者及重大疾病者則僅排在第十。