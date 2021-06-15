【旅奇傳媒/編輯部報導】身為全球面積第二大的國家，地廣人稀、疆域遼闊的加拿大，擁有高達44％的森林覆蓋率，還有冰河、湖泊、高山、野生動物，成就了許多難得一件的自然奇景。

自1885年起，加拿大便從未停止過建立、完善和實施國家公園體系計劃（National Parks System Plan），這項計劃根據生態標準將加拿大分成39個自然區域，希望能夠將每一種具有代表性、獨特性的自然環境都納入保護的範疇，世世代代守護人與萬物生存的家園。

在加拿大數量眾多、遍布各地的國家公園中，就是體驗地球氣候、景致、生態最好的環境教室，也是加拿大聯邦政府積極保護環境的用心之處，尤其如詩如畫的湖光山色、天文奇觀、罕見的冰河美景，清新的旅途氛圍，都深深烙印在旅行者的心中，也因此加拿大一直是許多人流連忘返的渡假目的地。

▲班夫國家公園露易絲湖（Lake Louise）。 圖：shutterstock╱來源

坐落於洛磯山脈（Rocky Mountain）北段亞伯達省（Alberta）的班夫國家公園（Banff National Park），見證了加拿大國家公園從無到有、由少至多的歷史。這是加拿大的第一座國家公園，也是世界的第三座國家公園，其作為「落基山脈公園群（Canadian Rocky Mountain Parks）」的一部分，於1984年被列入《世界遺產名錄》。

沿著洛磯山脈走過，群山壯麗無比，無論是剔透晶瑩的冰河、星羅棋布的湖泊，或是飛流直下的瀑布、崎嶇狹長的峽谷，或深邃迷人的洞穴，都呈現班夫國家的自然景色。

▲哥倫比亞冰原。 圖：shutterstock╱來源

班夫國家公園裡最具盛名的景點莫過於露易絲湖（Lake Louise）了，隨光線深淺的變幻，湖水也由藍變綠，就像群山懷抱中的綠寶石，一年四季各有不同的美景。冰原大道（Icefields Parkway）將露易絲湖與亞伯達省另一座國家公園——賈斯珀國家公園（Jasper National Park）相連，與北美洲大陸分水嶺平行，沿途風景壯闊，滿眼盡是茫茫冰原。

▲賈斯珀國家公園。 圖：shutterstock╱來源

班夫（Banff）、賈斯珀（Jasper）、庫特尼（Kootenay）和優鶴（Yoho）國家公園，與羅布森山（Mount Robson）、阿西尼博因山（Mount Assiniboine）和漢伯省立公園（Hamber Provincial Park）一起，構成了洛磯山脈一道亮麗高山風景線。

▲千島國家公園。 圖：安大略省旅遊局╱來源

位於加拿大東南角、安大略省（Ontario）的聖勞倫斯島國家公園（St. Lawrence Islands National Park）建立，之後更名為千島國家公園（Thousand Islands National Park）。 它是加拿大最小的國家公園之一，包括散佈在80公里範圍內的九個花崗岩島嶼，擁有剛松（Pitch pine）、黑鼠蛇（Black rat snake）等眾多珍稀物種。

漫步在島嶼中，只是走上一小段路，道路兩旁的植被就從南部地區典型的硬木森林變換成北部物種繁盛的濕潤陰坡，讓人不禁感嘆猶如置身夢境一般神奇。

▲瑞佛史托克山國家公園。 圖：shutterstock╱來源

加拿大高山滑雪一直享有盛譽，作為加拿大西部最崎嶇地區之一的瑞佛史托克山（Mount Revelstoke）位於BC省被公認為是加拿大高山滑雪的發源地。 1914年，瑞佛史托克山國家公園（Mount Revelstoke National Park）正式建立，這裡有高聳入雲的山峰和陡峭冰封的斜坡，絕大多數區域都是僅有灰色零星的岩石點綴在無盡雪野間。

在山谷中，大量的降水也幫助形成了鬱鬱蔥蔥的森林及400多條冰川，森林中充滿大量北美喬柏 (Western redcedar）和異葉鐵杉（Western hemlock），這裡是無數高山滑雪愛好者的天堂。

漫步在不同特色的國家公園，感受獨有景色與風光，一年四季都是體驗加拿大的好時機，不同季節不同收穫，相同的是大自然給予的震撼與洗禮，都留在遊客心中、腦海中，期待下一次美好奇遇。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）