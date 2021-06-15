台塑麥寮六輕廠自3日迄今有5名員工確診，廠區今早展開一連四天1萬3000名員工全面普篩，早上9廠區的活動中心湧入100至200名員工等候。（周麗蘭攝）

麥寮六輕在廠區活動中心設置篩檢站，共設10條線，早上9點員工急切想做做篩檢。（周麗蘭攝）

麥寮六輕在廠區活動中心設置篩檢站，共設10條線，早上9點員工急切想做做篩檢。（周麗蘭攝）

台塑麥寮六輕廠自3日迄今有5名員工確診，廠區今早展開一連四天1萬3000名員工全面普篩，早上9點廠區的活動中心湧入100至200名員工等候，六輕管理部坦言「有點慌亂」，會再檢討改善，下午應該會更順暢。

麥寮六輕篩檢站設在廠區的活動中心，共設10條線，早上9點排滿滿的員工準備做篩檢。

六輕管理部協理蔡建樑表示，按照規畫是分流快篩，各公司每梯次15人，間隔約半小時，有些員工可能比較急切，造成篩檢區外大排長龍，情況有點亂，不過經過疏導以減少，下午流程會更順暢。

台塑六輕廠區有1萬3000名員工，快篩站共有10條，由麥寮長庚醫院、嘉義長庚的上百名醫護人員執行篩檢，估計每日可篩3000人，預計4天完成。

蔡建樑表示，以目前疫調來看，宿舍沒有群聚感染，這次做主要是想找出一些無症狀可能感染者，一方面及早預防，也讓員工、社會安心。

台塑六輕廠區3日先傳出一對夫妻員工確診，10日再發生2名住宿舍的2名女員工確診，11日又有名經常往返高雄及雲林的男員工確診，台塑公司13日緊急召回所有同棟宿舍、居住在高雄的139名員工篩檢，所幸全是陰性。

縣長張麗善要求六輕廠區普篩，廠方也認同，15日早上9點開始快篩，預計18日完成所有員工篩檢。