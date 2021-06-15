臺北榮總為配合疫苗擴大施打作業，特別將員工體育館「孝威館」，規劃設置為民眾疫苗接種專區，仿效日本「宇美町式」接種方式並發揚光大，以病人就坐不動、醫護動的方式，分3個注射區共14線同步接種。

臺北榮總社區醫學科陳育群主任表示，接種首日，經由網路預約的人數為598人，分別為上午462人，下午136人。

由於不少85歲以上的長者是乘坐輪椅由家人陪伴，一大早就到現場排隊，醫療團隊也就動線、步驟等不斷滾動式檢討，希望提供民眾最快速、最舒適的接種服務，達到空間妥善運用，最有效率、最方便接種者的施打目標。

疫苗接種者需要觀察休息30分鐘，維護自身安全。(圖/台北榮總提供)

陳育群主任表示，民眾於「孝威館」接種，不需要進入醫療工作場域，可減少接觸避免感染。陳育群估計，以每批安排140人接種，每批人停留預計時間40分鐘，也就是就位問診開單注射10分鐘、觀察休息30分鐘來計算，每日８小時，預計可接種達1400人。