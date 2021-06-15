英國首相強生(Johnson)周一將新冠封鎖的最後階段解除往後推遲了一個月；由於Delta變種病毒(印度變種病毒)的迅速傳播，強生警告不這麼做，會有成千上萬人死亡。

英國在二月規畫鬆綁計畫的最後階段，希望在6月21日解除大部分的社交限制，讓酒館、餐廳等可以完全地重新開張。目前此一備受矚目的期待，被推延到7月19日。

強生在記者會上表示，再等一下是明智的，「從目前的證據來看，相信我們不需要超過四周時間」。

延長的時間將用於加速疫苗接種計畫，超過40歲民眾的接種間隔時間將從12周縮短到8周。

最近幾周，由Delta病毒引發的新增病例快速增加，衛生官員認為，該變種的傳染力比先前的病毒要高出60%。反對黨認為政府拖延，太晚對來自於印度的遊客進行封鎖。

英國在周一新增7742名新冠確診者，3名死亡人數。首相強生指出，確診病例數正以每周增加64%的速度進行，重症住院人數也急增。

政府首席科學顧問Patrick Vallance表示，延後四周將可降低峰值30~50%。而周一的研究顯示，Delta變種病毒使住院的風險增加一倍；但是兩劑的施打仍能提供強有力的保護。