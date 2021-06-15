成長型和科技股再度受到市場青睞，隔夜美股標普500指數和那斯達克指數再創歷史新高，惟投資人縮手觀望聯準會即將召開的決策會議，周二香港股市在端午節長假後開高走低，目前恆生指數下挫1.02%，報28547.56點。國企股目前跌1.11%。

恆生科技股亦開高走低，目前跌近1%。主要成份股騰訊目前跌0.3%，回吐開盤時的上漲1.5%。阿里巴巴目前近持平，稍早前一度漲約2%。美團現跌逾2%。

比亞迪逆勢上揚逾4%，在藍籌中表現最佳。該公司正在與小米洽談聯手造車的計畫。小米跌逾2%。

海底撈大跌近5%，股價創下近11個月新低，在藍籌中表現最差。

金融股表現疲弱，平保跌近2%，友邦和建行跌逾1.1%，使大盤承壓。

湖北省十堰市在6月13日發生的燃氣爆炸事故，並造成25人死亡，國務院安委會對此展開調查，燃氣股受挫，中燃氣崩跌14.5%。