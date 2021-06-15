因美國公債殖利率上升，拖累金價延續前一日跌勢，但因美元走軟以及市場仍等待聯準會(Fed)會議內容，因此限制跌幅；截至台北時間6月15日上午11點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌13.8美元，報每盎司1865.8美元。

7月白銀下跌0.216美元，報每盎司27.93美元。

7月白金下跌5.4美元，報每盎司1145.7美元。

9月鈀金下跌7.3美元，報每盎司2773.5美元。(商品行情網)

《國際油價》原油亞洲電子盤上漲
《商情》國內廢鋼再開平盤
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