《商情》黃金亞洲電子盤續跌 11:432021/06/15 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國公債殖利率上升，拖累金價延續前一日跌勢，但因美元走軟以及市場仍等待聯準會(Fed)會議內容，因此限制跌幅；截至台北時間6月15日上午11點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金下跌13.8美元，報每盎司1865.8美元。 7月白銀下跌0.216美元，報每盎司27.93美元。 7月白金下跌5.4美元，報每盎司1145.7美元。 9月鈀金下跌7.3美元，報每盎司2773.5美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤上漲 《商情》國內廢鋼再開平盤 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》美EUA將喊停 高端、基亞雙觸底 11:092021/06/15 財經 探秘北遷亞洲象 意外拍到萌化「大象群睡圖」場景 13:062021/06/15 兩岸 豐興本週盤價 全面開平盤 10:302021/06/15 財經 《國際油價》供需前景不明 原油期貨漲跌互見 10:182021/06/15 財經 《類股》中鋼7月盤價估漲幅縮減 季盤漲定了 13:422021/06/15 財經 《台北股市》當沖主導台股 波動加大恐阻長線資金 10:012021/06/15 財經 《韓股》觀望聯準會決議 韓股微跌 12:342021/06/15 財經 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 09:042021/06/15 財經 《晨間解盤》資金無方向 股價穩定度低(倫元投顧提供) 08:532021/06/15 財經 法人撤守比特幣 金價六大利多加持 中長線探前波高點 13:022021/06/15 財經 《美股掃瞄》美股消息面：英全面解封延後 油價失守數年高點 09:442021/06/15 財經 財經熱門新聞 台灣全身壞了了？眼前1危機解除 謝金河洩6字有救了 - 財經 勞工紓困貸款銀行網站多家掛掉 銀行：大家搶名額所致 - 財經 高端將在越南、巴拉圭進行三期試驗 公司發重訊證實了 - 財經 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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