本土新冠肺炎（COVID-19）疫情仍嚴峻，政府積極於各地設置篩檢站。LINE Pay於今（15）日宣布新增「快篩採檢地圖」服務，讓用戶可以透過LINE Pay「快篩採檢地圖」，3步驟快速查找鄰近的快篩採檢站。

LINE Pay表示，用戶進入LINE app的「LINE錢包」主頁後，接著點選「合作通路」，進入頁面後再點選左側「快篩採檢站」圖示，就會於地圖上顯示鄰近快篩採檢站的位置，用戶即可利用地圖定位查找離自己最近的快篩與採檢地點及相關資訊；或是用戶也可在「合作通路」上方「列表」功能中點選「快篩採檢」，頁面就會列出「快篩採檢站」資訊，方便用戶查詢。

同時，LINE Pay App也同步新增「快篩採檢地圖」服務，用戶也可透過LINE Pay App快速查找鄰近的快篩與採檢站。

LINE Pay新增「快篩採檢地圖」服務，讓用戶可以透過LINE Pay「快篩採檢地圖」3步驟快速查找鄰近的篩檢採檢站。（LINE Pay提供／黃慧雯台北傳真）

LINE Pay與用戶攜手抗疫，希望「快篩採檢地圖」能為有需求的用戶提供便利的查找入口，惟相關採檢資訊仍依衛福部公告規定為準。此外，用戶也可透過「合作通路」中查詢可以使用LINE Pay的店家，鼓勵民眾在防疫期間使用無接觸行動支付以降低染疫風險。