34歲好萊塢女星梅根福克斯（Megan Fox）因拍攝電影《變形金剛》電影走紅，還曾被英國《男人幫》雜誌選為「百大性感美女」第一名，是不少男性心目中的性感女神，日前她才和男友機關槍凱利（Machine Gun Kelly）公開放閃，近日又身穿網狀上衣現身洛杉磯街頭，火辣程度爆表。

梅根福克斯日前現身街頭，只見她身穿網狀上衣，幾乎全透明的設計讓她辣露東西半球，渾圓的上圍弧度一覽無遺，乍看之下就像是真空沒穿，儘管她在外面套上了黑色西裝外套，還是無法掩蓋性感的大尺度畫面，大膽前衛的穿搭再度引發熱議。

梅根福克斯現身洛杉磯，穿搭風格大膽。（圖／翻攝自Page Six）

事實上，梅根福克斯上個月才陪男友機關槍凱利（Machine Gun Kelly）出席告示牌音樂獎（Billboard Music Award），當時她的穿搭成功博得全場眼球，禮服僅有兩條布料遮點，還當場抓鳥機關槍凱利，過去她就常因大膽作風登上媒體版面，卻也因此爭議不斷。

梅根福克斯2007年因出演《變形金剛》（Transformers）女主角一炮而紅，成為好萊塢性感女星，然而後來她卻和名導麥可貝（Michael Bay）鬧翻，因此只拍到《變形金剛：復仇之戰》（Transformers: Revenge of the Fallen）就離開《變形金剛》系列。