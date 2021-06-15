彰化縣針對全縣75歲以上長者，電話預約施打AZ疫苗的17400人，今天起全面同步開打。（謝瓊雲攝）

彰化縣針對全縣75歲以上長者，電話預約施打AZ疫苗的17400人，今天起全面同步開打。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美到接種站巡視關心長者們接種情形，除了提醒長者打疫苗後的注意事項、不能趴趴走，也感謝醫護同仁辛勞。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣針對機構與據點長者，採造冊後通知安排施打疫苗。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣75歲以上長者人數將近9萬人，這波疫苗接種率約24％。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣75歲以上長者人數將近9萬人，這波疫苗接種率約24％。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣AZ疫苗接種規畫情形。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣AZ疫苗接種規畫情形。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣針對全縣75歲以上長者，電話預約施打AZ疫苗的17400人，今天起全面同步開打。（謝瓊雲攝）

彰化縣新冠疫苗15日起一連3天，針對全縣75歲以上、電話預約的1萬7400名長者開打，部分大型接種站採用日本「宇美町式」接種法，加快服務，彰化縣長王惠美一早也前往衛生所關心疫苗施打情況，她強調下一批疫苗到時，將優先針對90歲以上長者直接造冊、通知施打，行動不便者將安排長照專車接駁或到府施打。

王惠美表示，這批日本贈送的AZ疫苗、中央額外多撥5％、1850劑，加上下一批疫苗，都會優先施打在長者的身上，呼籲大家等待造冊通知，安心接受施打。彰化縣衛生局長葉彥伯則說，感謝所有醫護及鄉親的配合，早上施打情形一切順利，希望能用最快的速度來完成。

這次預約打疫苗的長者，在全縣27處衛生所、25家合約醫院、58家診所和學校內同步開打；另外，針對全縣307處社區關懷據點共餐的75歲以上長者、101家住宿型長照機構、長照2.0重度失能者、洗腎患者等，皆已造冊，13日起陸續開打；全縣26鄉鎮市公所的清潔隊員，14日已全數完成施打。

根據衛生局說明，「宇美町式」接種法，指接種疫苗長者，一一坐在座位上不動，由醫護、工作人員移動，在確認身分、進行評估後施打疫苗，打完後長者繼續待在原位等候觀察，減少風險。

王惠美提醒鄉親，今起有3天的時間，拜託預約者盡量配合，依照醫事人員通知的時間，攜帶身分證與健保卡前往施打；排定不同時段是為了分流、避免群聚，拜託鄉親大力配合。還没有電話預約到的鄉親也不用擔心，後續疫苗下來都會再做安排。

她也提醒，注射完疫苗的長者，回家後要多喝開水，醫師現場也有提供普拿疼，若回去後有出現發燒的情形，就先服用一顆，應該就會退燒，若身體還是很不舒服，就應該趕快到醫院就醫。她也拜託大家，雖然打了疫苗，一樣不能到處趴趴走，拜託大家乖乖待在家裡，勤洗手、戴口罩、保持社交距離。