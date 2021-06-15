香港東網報導，已被中國官網指為「造謠」的廣東台山核電廠核幅射疑似洩漏威脅事件，港府15日回應表示高度重視，並指出有持續監察香港環境的輻射水平，有不同部門監察，主要部門是天文台，而水務署也會進行水質監察。根據14日晚間的回覆，一切正常，符合標準，港府會就事件主動聯絡廣東省相關部門了解事件，事實上，雙方都有恒常聯絡機制及發布消息，有新發展會向香港市民公布。

此外，香港毗鄰的澳門比香港更接近台山核電廠，澳門警察總局在15日清晨表示，已向廣東省核應急辦了解，指台山核電廠機組運行符合核安全法規和電廠技術規範要求，連續監測環境資料顯示，核電廠及周邊環境指標亦正常。而截至15日凌晨4時，根據澳門氣象局公布的資料顯示，澳門過去24小時的伽傌射線測量均屬正常情況。

東網報導，美媒14日稱，美國在本月初收到報告指，中國廣東省台山核電廠有放射性物質外洩，又指共同營運核電廠的法國核反應堆製造企業法馬通(Framatome)警告，指「放射性威脅迫在眉睫」。法馬通的母公司法國電力公司(EDF)周一解釋，曾經在受控的情況下，從核電廠釋放冷卻系統內積聚的氣體，但強調並沒有發生爐心熔毀事故。

中廣核於美媒報導後回應稱，連續監測環境資料顯示，目前台山核電站及周邊環境指標正常。

大陸觀察者網報導直指，造謠中國核電站「核輻射威脅」，美國有線新聞網（CNN）再次刷新下限。

EDF在聲明中稱，指台山核電廠一號反應爐的冷卻系統「惰性氣體(noble gases)濃度增加」，強調「某些惰性氣體的存在是一種已知現象」，之前已經有過研究，並已將情況列入反應爐的操作程序中。公司表示已要求發電廠董事局召開特別會議，讓管理層提交所有數據和作出必要的決定。

惰性氣體是指氬、氦、氖、氪、氙等活躍度低的化學元素，它們不傾向與其他物質產生化學反應，但氪和氙具放射性，所以被核電廠納入恒常監測範圍。

法媒引述一名EDF的發言人指，這次台山核電廠惰性氣體(氪和氙)的積聚，是因有燃料棒的外殼損壞導致；而這些氣體經蒐集後，根據相關規定先去除放射性之後排放。發言人強調，「我們並不是發生爐心熔毀事故」，並指氣體是在受控的情況下排出，沒有造成汙染。

東網報導，能源顧問公司經理菲什曼(David Fishman)指出，損壞的核燃料棒有可能會使一些核裂變產生的物質流入核電廠反應堆的冷卻迴路；他表示，這縱使不是人們所願見，但損壞核燃料棒出現洩漏並非罕見情況。