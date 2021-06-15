親綠寫手林瑋豐在網路攻擊疾管署防疫平台「疾管家」，自導自演製造大陸認知戰假象，經檢舉後遭查辦，近日傳出民進黨有意在網路部分先採低調的作戰方式，對此，宅神朱學恒指出藍綠差異，雖都會透過特定媒體放話、要大家團結一致，但背後目的其實大不同。

朱學恒今（15）日在臉書分享《聯合報》報導，內容指出，因側翼不受控加上網軍自亂陣腳，導致民進黨聲量重創，目前只能先低調，在網路社群暫時縮手。對此，朱學恒表示，在網路上混了這麼多年，見過那麼多蜜語甜言，可以分享一下國民兩黨的差別。

他指出，當國民黨叫大家團結一致對外時，表示他們覺得自己快要打贏；當民進黨叫大家團結一致對外時，表示他們覺得自己快要打輸。

朱學恒接著說，但是當國民黨叫大家團結一致對外，又向特定媒體透露訊息時，表示他們想要開始內鬥所以要對藍營放話；若當民進黨叫大家團結一致對外，又跟該特定媒體講的時候，表示他們準備讓反民進黨的人放鬆心防，準備開始反撲了。

網友則在PO文下方討論表示，「完蛋了，你（朱學恒）太誠實」「民進黨繁衍了一群躲在暗處的鍵盤蟑螂」「認知作戰在執政黨手中從來沒有停過」，尤其現在應該是全國團結防疫的時刻，但「1450已經習於內鬥，停不下來」。另有人說，「太可惜了我還希望牠們繼續網路自爆的」，也有網友問，「所以比較之下，哪一黨比較好？」