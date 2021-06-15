新北市恩主公醫院中西醫照護合作團隊，近期在臨床上輔以中藥處方治療確診重症病患，獲得明顯效果，目前已有9位確診病患已出院，返家自主隔離。（恩主公醫院提供）

本土疫情嚴峻，全台累計確診病例已破萬人大關，由於新冠肺炎目前仍未有明確解方，因此病患須透過看診，避免病情加劇。新北市恩主公醫院中西醫照護合作團隊，近期在臨床上輔以中藥處方治療確診重症病患，獲得明顯效果，目前已有9位確診病患已出院，返家自主隔離。

恩主公醫院指出，院方與新冠肺炎專責病房合作，除了用常規西醫治療外，也輔以中藥治療，防止病情轉變成為重症，並加速病患採陰解隔離的時間，目前治療超過10位以上確診者，中醫團隊利用舌診望診照片、電話問診與臨床數據資料，調配符合患者體質的處方，在使用後患者血氧濃度、體溫明顯改善，新冠肺炎引起的發炎等症狀獲得控制。

恩主公醫院中醫會診團隊主任廖唯宇表示，新冠肺炎多數患者有痰熱壅肺、脾胃寒濕的症狀，這次中西醫照護以「清冠一號」加減藿香正氣散、五苓散或千金葦莖湯隨證治療，發現患者服藥後咳嗽、喘鳴的症狀明顯改善。

廖唯宇表示，新冠肺炎治療沒有特效藥，藥物只能緩解不適症狀，患者必須爭取免疫力增強來擊退病毒，而中西醫治療合併下，除了能加強療效，爭取免疫力提升時間外，也可減緩胸痛、喘不適等後遺症。

廖唯宇指出，有名病人先生曾去過萬華疫情熱區，回家後互相傳染，先生狀況嚴重入院後直送加護病房，2週後過世，而太太的病情也日益嚴重，肺浸潤範圍擴大，經與醫師評估後決定加入中醫輔助性治療，利用視訊會診、使用「清冠一號」與上述科學中藥搭配，太太發燒的狀況獲得控制，入院3週後PCR採檢Ct值大於30，順利解除隔離返家休養。

廖唯宇說，中醫藥方輔助治療也可幫助退燒、改善疫症引起皮膚狀況，有確診者大腿、腹部出現紅疹，經溝通分析病情後，運用中醫藥材介入治療2天，紅疹明顯消褪，也不會發癢，這顯示在治療新冠肺炎中加入中醫藥輔助，能夠讓治療效果加乘。