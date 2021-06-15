面板雙虎友達（2409）、群創（3481）再遭降評，摩根大通證券指出，隨電視需求走弱訊號浮現，面板價格趨勢方向將轉為下跌，把雙虎投資評等由「優於大盤」跳降至「劣於大盤」，二者推測合理股價估值由39～40元，雙雙大砍至16.5元，。

回顧友達與群創今年以來，分別上漲65與51％，雙雙凌駕台股大盤的17％水準，不過，隨面板報價前景疑慮漸成外資圈共識，摩根大通對面板產業宏觀的供需看法出現轉變，對價格走勢觀點也趨保守，因而同步降評友達、群創。

摩根大通認為，基於面板報價未來12個月可能出現較大波動，且友達營運100％著重在LCD面板上，當產業進入下行循環，接下來將面臨更多的賣壓。群創方面，若與大陸的面板製造商相比，群創握有的定價能力較弱，考量群創營運重心也在LCD產品，且為價格的接受者、非制定者，隨面板價格反轉，毛利率壓力恐將更大。

外資估算，面板雙虎第二、第三季營運表現依舊不錯，第四季起開始面對面板報價反轉的侵擾，並估計，友達、群創2021年每股純益各是6.22與7.02元，與市場樂觀預期相差不大，但到了2022年，獲利將一口氣衰退六成，每股純益降為2.43與2.78元。