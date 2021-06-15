國民黨前主席朱立倫在臉書貼文，感謝防疫前線的員警，邀大家走在路上遇到員警，回以感恩微笑表達支持。（摘自朱立倫臉書）

今天是警察節，國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫均向在防疫前線的員警致敬，感謝其守護治安與對抗疫情，江說，國民黨會陸續用「防疫我加1」理念號召黨內同志捐獻防疫物資，以行動「挺醫護、挺警消」；朱表示，大家一起遵守防疫規定，減輕員警負擔。

江啟臣說，嚴峻的疫情中，他要向在第一線執行勤務的員警致敬，感謝警察在防疫工作上肩負重要的工作，包含協尋居檢失聯者、複查確診案例接觸史、投入邊境管制防疫、進駐集中檢疫場所。

江啟臣指出，防疫期間，警察的業務只有更繁重，上個月國民黨也串連地方政府與立法院共同為警察施打疫苗的順序發聲，政府應該給警察同仁有效、安全、足額的疫苗與充足的防疫物資，讓警察同仁在勤務中有充分的保障。

江啟臣強調，目前國民黨也正在發起全國串連的防疫物資捐贈活動，用「防疫我加1」的理念號召黨內同志捐獻防疫物資，挺醫護、挺警消，國民黨會永遠做警察同仁的後盾，在立法院與地方串連，為警察權益發聲，讓警察無後顧之憂。

朱立倫表示，防疫期間，全台的醫護朋友在醫院第一線全力奮戰，警消夥伴也全時段不停歇，除了守護大家的安全，更在社會各處的抗疫前線堅守崗位、冒著染疫風險協助各醫療體系及村里社區完成任務。

朱立倫表示，今天是警察節，大家要特別記得警察們在這段時間的辛苦付出，一起遵守相關防疫規定，替警察減輕負擔，路上若看到警察，也請將內心的感恩用微笑、友善招呼表達，大家一起做警察的後盾，為警察加油打氣。