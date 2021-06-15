台北1名航空警察局安檢大隊陳姓警員，今年考上警大研究所並拿下榜首後，在上榜心得中自爆「航警局爽生活」，他說在航警局工作7年，像是拿國家薪水過退休生活，每2個月就出國玩，內容曝光後引發外界撻伐，他雖於昨日（14）撤下文章並道歉，據悉航警局長林順家仍為此震怒，警局也將懲處記過1次並調整職務。

據了解，陳男103年畢業進入航警局工作，他自述「未受理過任何報案、開過任何罰單，基本上每天都是在過退休生活」，這份工作更爽的還有「幾乎兩個月就出國玩」，陳男更老實承認自己「與社會、與警界脫節」。

1名航空警察局安檢大隊陳姓男子，自爆「航警局爽生活」，據悉航警局長林順家仍為此震怒，警局也將懲處記過1次並調整職務。（圖翻攝自臉書）

因疫情關係，陳男決定重拾書本報考警大研究所，他到知名專辦警察考試的補習班上課，因為念過的法條全忘光，「選1科完全沒有法條的科目來讀」，今年如願考上「110年警大公共安全研究所」，而且還拿下全時生榜首，他當時應補習班邀請，寫下上榜心得鼓勵後進，卻在其中自爆在航警局的「爽生活」。

此篇文被轉發到臉書「待轉區就是一個格子齁」，引起網友留言「誇張」、「爽字怎麼寫」、「比保七台銀駐警還爽」、「校訓『誠』，如實表達」等。也由於網友熱議，陳男發了澄清文道歉，「波及警察大學校譽，影響航警局名聲，同事兢兢業業於國門的維護，深感抱歉」，剛考上研究所就鬧風波，陳男不斷致歉，「定會深刻檢討改進，懇請給我自新的機會」。

航空警察局對此表示，陳男在網路上發表的言論純屬個人行為，本局相關員警從事機場保安、貨物安檢均兢兢業業、戮力從公，尤其在疫情期間更戮力不懈，本局依照端正警察風紀規定，將記過1次、調整職務。