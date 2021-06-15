「宇美町式」疫苗施打法為接種者先拉開坐距就定位，再由醫護以移動方式迅速施打疫苗。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市高齡長輩疫苗接種15日正式啟動，首波對象為87歲以上長者，今起3天126個接種站將採「宇美町式」高效施打。前鎮漁港也將迎來6艘魷漁船返港，將依與外國港口接觸與否，分兩大類篩檢隔離。

高市獲撥8萬劑AZ疫苗，首波民眾接種對象是87歲以上長者，要以3天完成約3萬1000名接種者，預計至17日完成施打。今日上午8時許，許多長者由家人扶持或坐著輪椅前往各接種站施打疫苗，各接種站動線流暢。

高雄市長陳其邁與衛生局長黃志中一早現身巨蛋體育館關切接種現況。陳其邁日前強調，長輩疫苗接種「求好不求快」，讓長輩安心舒適接種最重要，高市還提供獨居、身障及重大傷病者計程車接送服務，開放接種點周邊免費停車、紅黃線開放停車。

巨蛋體育館內共設3個施打區，每一區有8組醫護為長輩接種。「宇美町式」疫苗施打術源自日本，強調高效率，接種者先拉開坐距，再由醫護以移動方式迅速施打疫苗。

各疫苗接種站現場均設有休息區，長輩打完疫苗還要休息觀察30分鐘才可離開返家，現場醫護人員會提醒多喝水並留意長輩是否有發燒情形。

全國最大遠洋漁港「前鎮漁港」今日預定6艘魷漁船返港整補，總計293名船員入境，林欽榮表示，依規定，遠洋漁船返港前3天，需要造冊回報船員健康報告。檢疫作為，依國家統一作業程序及標準分兩類，一類為全程無海上接觸史，回到前鎮母港一律全船篩檢。統計至8月底，將有70多艘船、4千多名船員返港；另一類屬與其他港口有接觸者，返回漁港時全船居家檢疫，採14＋3天、一人一室制，原船留置不超過8人，其餘船員由專車送至高市3000間防疫旅館格離，每日需回報自我檢疫結果，檢疫期滿經PCR檢測為陰性，才能返回原船會合。

林欽榮強調，船員檢疫將做到「滴水不漏」，同時合乎國際人權標準。在疫苗接種部分，本國籍船員也需遵守CDC公布的接種順序，但不提供外國船員疫苗。