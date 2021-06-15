近期市場對通貨膨脹憂慮增，富達國際表示，Fed縮減預期已充分反映於價格，即使未來Fed縮減，影響有限。對於近月固定收益基金操作，富達對投資等級債券等已減碼，然對新興市場債券中期看法仍然是正向看法。

美國5月通膨數據高達5％，為13年最大增幅; 核心通膨來到3.2％，為1992年以來最高。但因市場認為聯準會暫時沒有收緊疑慮，因此風險資產大漲，美國國債殖利率也下降至1.45％。歐洲央行上調經濟成長與通膨預期，且承諾在夏季保持刺激措施不變。歐洲央行雖未增加刺激規模，但支持態度不變，也是市場維持樂觀看法的原因之一。央行的支持為風險資產從2020年3月以來上漲的主因，時至今日，此一因素仍是影響市場表現的關鍵。

富達國際表示，目前上揚的通膨是暫時的，因大多數供應鏈中斷已逐漸恢復。對於短期投資等級債券是採「減碼」，雖然美國投資債信用基本面仍具支撐性，近期企業獲利強勁是持續改善的跡象，但因美國投資級債利差處於金融危機後低點，目前估值在相對於歷史水平；歐元投資級債利差亦接近歷史低點且相對被高估，因此保持謹慎。

至於美國高收債部份，富達指出，市場偏好持有高利差產品以緩衝升息影響，展望未來，最重要的因素是Fed可能縮減購債規模、中國緊縮政策和疫情風險，尤其是後者的風險被嚴重忽略，由於亞洲疫苗接種進展緩慢可能會持續阻礙進一步收緊利差。

富達國際對於新興市場債券中期看法則相對正向，主要是因 新興市場主權和公司債利差已恢復至接近疫前水平，雖然短期內也開始削減曝險，大宗商品價格上漲為新興市場資產負債表和貨幣提供支持，因此，對其中期看法仍然正向。