衛福部開放新冠肺炎家用型檢測試劑，興櫃股萊鎂醫（6633）、達亞國際（6762）搶搭利多，宣布引進新冠肺炎檢測套組，激勵萊鎂醫股價15日開盤10分鐘「漲到熔斷」，衝上21.05元；達亞一開盤也隨即漲停鎖死。

國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布開放新冠肺炎家用型檢測試劑，2檔興櫃生技股萊鎂醫、達亞國際喜迎利多。萊美醫宣布引進「萊析樂新冠病毒核酸檢測套組（Lucira Check It COVID-19Test Kit）」；達亞則引進盧西拉確可易（Lucira Health）新冠肺炎家用型核酸檢測套組。而兩家公司均證實，只要三步驟，就能於30分鐘得知篩檢結果，激勵兩檔興櫃股股價表現勇猛。

萊鎂醫15日受惠利多激勵，開盤10分鐘股價狂飆74.54％，觸動熔斷機制，股價衝上21.05元，較11日均價12.06元大漲8.99元；此外，去年年底上櫃的專業醫材廠達亞，股價亦於早盤跳空漲停鎖死，攻上漲停價333元，創兩個月來新高價位。