太陽能模組的原物料今年以來失速大漲，造成電站系統建置商各項成本與造價增加20％、甚至30％，但經濟部躉購費率給予投資報酬率僅5.25％，等於「做一個、賠一個」，業者很難生存。目前太陽光電發電系統公會擔心買不到料或不堪虧損的部分太陽光電業者，將無法如期建置完工，恐將引發倒閉及違約潮！建請經濟部速開會討論，找出解套方案，至少參考政府公共工程調整的物調指數，給予較高的躉售物價指數反應成本費率。

太陽能業者估計本季太陽能模組將再調漲報價15%至20%，聯合再生(3576)、元晶(6443)、茂迪(6244)等業者都將是這波產品漲價潮的受惠廠商。

雖然經濟部因應國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，為穩健推動太陽光電發電系統建置，於6月10日召開「再生能源電能躉購費率審定會」，決議太陽光電設置案件適用110年度下半年費率者，得選擇適用110年第1期上限費率，最高維持在每度5.6707元；並同意108-109年度獲得同意備案之案件，其完工費率期限通案得展延三個月。對於經濟部的調整，太陽能業者認為，提供喘息機會。但業者還是建議，針對成本與造價上漲，經濟部應速開會討論，找出解套方案，至少參考政府公共工程調整的物調指數，給予較高的躉售物價指數反應成本費率。

太陽光電發電系統公會理事長蔡宗融表示，今年起從模組、支架、線材、鋼構到基樁呈現全面性大漲，系統開發商(EPC)的總成本較去年增加25%-35%，漲幅不僅吃掉統包商的利潤，甚至倒貼，業者先前簽訂的合約，形同綁在身上的炸彈。加上很多模組廠已經接下訂單、收了訂金預付款，卻不認帳，疑似要坐地起價，開發商因模組不合理漲價，半夜睡不著覺。

蔡宗融指出，綠電業者除了面對原物料上漲壓力外，土地租金和招租回饋金更是額外增加的負擔，還有台電明年起多增加輸電、配電成本費用，每1KW各收1400元及2100元的新增支出，均應列在躉購費率計算時的期初設置成本。他舉例，目前學校招租屋頂興建太陽光電所需的回饋金至少要抽3%-15%，向台糖租用一公頃土地要價至少15-45萬元，這些都是當初業者投資時未告知的成本，理應明列在期初設置成本併入躉售費率計算。