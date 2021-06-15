譜瑞-KY(4966)於高速傳輸領域位居領導地位，潛在市場龐大，預計在居家辦公、遠距教學等工作型態改變下，PC/NB訂單能見度高， 能見度可延續到下半年，加上支援Mini LED規格的高速傳輸介面IC已量產出貨，譜瑞-KY整體營運動能無虞，譜瑞-KY今股價早盤後持穩走高，盤中站穩1.5%~2%漲幅表現，躍回5日線。

高頻高速傳輸的長期趨勢不變，譜瑞-KY在eDP、高速傳輸領域的產業地位，在高速傳輸時對Retimer(時序重整晶片)的需求有其必要性，潛在市場龐大。AMD已在3月發表新一代伺服器CPU EPYC 3，Intel也在4月正式發表新伺服器CPU Ice Lake，雖然第一季伺服器市場仍在消化庫存，但第二季起將開始新CPU的轉換，譜瑞-KY的Retimer在第一季起已開始量產出貨，預期將搶占約30%的市占率，法人預估，譜瑞-KY的PCIe 4 Retimer今年出貨量落在1600萬顆，且Retimer的毛利率高於公司平均，將有助優化獲利能力。

蘋果是譜瑞-KY重要客戶，蘋果日前推出Mini LED款iPad，因為譜瑞-KY為蘋果高速傳輸介面IC的供應商，目前譜瑞-KY支援Mini LED規格的高速傳輸介面IC已量產出貨，隨著其他非蘋陣營加入Mini LED戰場，將對譜瑞-KY出貨動能提供正向助益。

譜瑞-KY第一季受惠PC/NB需求強勁，其中Source Driver的市占率提升，PCIe 4 Retimer隨伺服器新CPU推出而量產，預計能見度可延續到下半年，且客戶訂單仍無法完全滿足，預計在居家辦公、遠距教學等工作型態改變下，PC/NB訂單能見度高，且每季仍有部分需求需延後至下一季度出貨，譜瑞-KY持續爭取更多產能，並調整產品售價以反映成本；另外，eDP規格持續向1.4及2.0轉換將帶來ASP提升，且Source Driver的搭配銷售在面板廠的市占率持續提高，加上PCIe 4 Retimer放量、併購睿思後的USB業務可望發揮綜效，譜瑞-KY營運動能無虞。