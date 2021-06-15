《如懿傳》「炩妃」李純演反派遭網友辱罵。（中天娛樂台提供）

《慶餘年》男主角范閑（張若昀飾）專情於「最正香妃」李沁飾演的林婉兒。（中天娛樂台提供）

中天娛樂台熱播的宮鬥劇《如懿傳》即將大結局，6月21日起每周一至周五晚間八點將由話題度相當高的古裝劇《慶餘年》接檔，該劇除了融合「現代」、「科幻」、「權謀」等元素引發觀眾熱議，另一大看點就是集結《如懿傳》的5位嬪妃，其中香妃（李沁飾）、炩妃（李純飾）、嘉妃（辛芷蕾飾）還將在《慶餘年》再度共搶一位男人范閑（張若昀飾）。

在《如懿傳》讓觀眾恨得牙癢癢的莫過於李純飾演的「炩妃」，李純過去經常飾演反派角色，像是《花千骨》的霓漫天、電影版《三生三世十里桃花》的素錦，都讓觀眾印象深刻，在《如懿傳》更受到大批網友辱罵，李純受訪時坦言有段時間都不敢看微博的留言，並且很擔心演過太多反派被定型，但後來她覺得演繹的每個角色都是她喜歡的，並且都花時間、精力去詮釋，對她來說「演員就是不斷創作角色」，所以也就不太擔心被定型這件事。

李純在《慶餘年》一甩心機狠毒形象，飾演身世悲慘、命運坎坷，到慶國潛伏的間諜「司理理」。李純對於司理理身上那股倔強、不服輸的性格產生共鳴，主要是她在10歲那年，獨自一人到北京學習舞蹈，而從小跳芭蕾舞的她，有著令人稱羨的好身材，身高164公分，體重最重也從不超過48公斤，甚至還有22吋螞蟻腰，她也因一次的舞蹈表演，讓知名導演張藝謀一眼相中，並且找她來演《金陵十三釵》的角色，因此踏入演藝圈。

至於《慶餘年》男主角范閑專情愛慕的就是「最正香妃」李沁飾演的「雞腿姑娘」林婉兒，林婉兒因自小體弱，大夫讓她禁食葷腥，但她卻不顧勸阻照吃雞腿，第一次跟范閑相遇，更是靠著一支雞腿定情，而私底下的李沁為了工作上鏡的原因，即使非常喜歡吃辣跟火鍋，但還是會克制自己的口腹之欲，偶爾才會獎勵自己吃一次火鍋。《慶餘年》自6月21日起，每周一至周五晚間八點在中天娛樂台播出。