美國海軍今天表示，美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）打擊群已進入南海，為例行任務的一環。

路透社報導，美國海軍還說：「這個打擊群在南海執行海上安全任務，包括定翼和旋翼機飛行任務、海上打擊演習，以及地面和空中單位之間的協同戰術訓練。」

報導說，中國多次對美軍的南海任務提出抗議。