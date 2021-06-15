美國海軍：航艦雷根號打擊群入南海 12:032021/06/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）打擊群已進入南海，為例行任務的一環。(圖／路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國海軍今天表示，美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）打擊群已進入南海，為例行任務的一環。 路透社報導，美國海軍還說：「這個打擊群在南海執行海上安全任務，包括定翼和旋翼機飛行任務、海上打擊演習，以及地面和空中單位之間的協同戰術訓練。」 報導說，中國多次對美軍的南海任務提出抗議。 美中角力下的台灣 《外交政策》：戰場延燒至疫苗外交 CNN：西方聯手抗陸 北京該多擔心 #南海 #美國 #任務 #打擊群 #美國海軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印度變異株超猛 台大醫憂：這群人先打莫德納 08:232021/06/15 生活 群益證看好IC設計、快篩試劑等四題材類股 09:112021/06/15 財經 【IG、YouTube 強力參戰】2021 短影音行銷趨勢＆三大運用指南 10:452021/06/15 科技 探秘北遷亞洲象 意外拍到萌化「大象群睡圖」場景 13:062021/06/15 兩岸 社評／中美經濟火車頭誰領風騷 04:102021/06/15 焦點新聞 不只洛杉磯！華航報復性搶客 安大略也增班 13:282021/06/15 生活 《國際油價》供需前景不明 原油期貨漲跌互見 10:182021/06/15 財經 航海王股價噴出 台股早盤大漲逾百點 09:202021/06/15 財經 《美股掃瞄》成長股獲青睞 標普500、那斯達克創新高 09:102021/06/15 財經 法人撤守比特幣 金價六大利多加持 中長線探前波高點 13:022021/06/15 財經 雲南象群何時返家 大約在冬季 04:102021/06/15 焦點新聞 國際熱門新聞 致函台灣要疫苗？菲律賓否認 - 國際 印度變種噩夢：英每日恐暴增8萬確診 3成死者打2劑疫苗仍身亡 - 國際 哈利梅根接二連三亂放話 英女王不忍了開火宣戰 - 國際 狂祭貿易制裁也枉然 學者披露北京對澳洲的致命罩門 - 國際 天問1號「麻煩大了？」 底部深坑意味土質不穩定 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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