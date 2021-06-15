美國35歲好萊塢知名女星梅根福克斯（Megan Fox），擁有美艷臉蛋、火辣身材，2007年因演出電影《變形金剛》紅遍全球。日前被外國媒體拍到出門上街的她，上半身竟只穿著一件黑色西裝外套，大秀豐滿上圍，讓路人看了直噴鼻血。

梅根福克斯出道以來便以亮麗外表，與大膽的行事作風及穿搭風格而聞名，目前與小14歲饒舌歌手「機關槍凱利」（Machine Gun Kelly）正打得火熱的她，上個月陪男友一同出現「美國告示牌音樂大獎」（Billboard Music Award）頒獎典禮，當天她以一襲鏤空透視洋裝，大秀凹凸有致的火辣身材，梅根甚至在眾人面前大膽撫摸男友「GG」讓人看得直噴鼻血，成功搶鏡。

近日梅根福克斯又被外國媒體及網友拍到現身洛杉磯街頭，只見她穿著一件黑色西裝外套搭配深色牛仔褲與跟鞋，但鏡頭拉近一看才發現西裝外套裡其實還有一件水鑽V領上衣，但透視的性感設計還是讓梅根飽滿的東西半球與腹肌曲線一覽無遺。而她即使知道大尺度的穿搭會遭到路人行「注目禮」，依然散發性感女王的霸氣。

事實上，梅根福克斯過去曾與美國男星布萊恩奧斯汀格林（Brian Austin Green）結婚並生下3子，但多年來她靠著運動健身，身材一直維持在最佳狀態，也經常以誇張、前衛的穿搭出現在洛杉磯街頭，即使近期梅根都沒有推出新作品，仍然是不少人心目中的性感女神。