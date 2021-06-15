國內疫情嚴重，教育部對租用學產土地的商家或民眾進行紓困，今年1月至6月應繳租金減收20％，但減收後應繳金額不低於實際負擔稅費；促參案部分，租金減收20％；固定權利金部分，則依據110年各月的營業收入與108年同期比較，隨下降比率減收當月權利金。

同時，教育部表示，國有學產土地及建物公開標租（長租）契約，租金繳納方式經承租人以公文提出申請後，可由年（季）繳改為月繳，受理期限至今年底止，並自明年起回歸租約約定之租金繳納方式。

此外，國有學產土地及建物公開標租(長租)契約如逢租約約定之調漲期，經承租人以公文提出申請後，得延後1年調漲，受理期限至今年底止。另國有學產不動產出租案件，承租人繳款期限為今年5、6月及7月之應繳而未繳之租金（地租），主動延長繳款期限至7月底，延長期間免計收違約金及遲延利息。

教育部表示，上開措施除「月繳」及「緩漲」受理期限至今年底止，其餘措施均由教育部主動辦理，承租人對於上開紓困及應變措施想進一步了解，可至教育部全球資訊網下載第三級防疫警戒期間紓困新聞稿QA，或洽詢教育部秘書處學產管理科李先生，電話（02）7736-7750。