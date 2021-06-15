據第一財經新一線城市研究所近期發佈的《2021城市商業魅力排行榜》，成都、杭州、重慶、西安、蘇州、武漢、南京、天津、鄭州、長沙、東莞、佛山、寧波、青島和瀋陽等15個城市成為了2021年的新一線城市。

資料顯示，大陸15個新一線城市中，有11個城市常住人口超過了1000萬大關，分別是重慶、成都、天津、西安、蘇州、鄭州、武漢、杭州、東莞、青島和長沙，其中兩個城市超過2000萬，即西南地區的重慶和成都。

直轄市重慶以3205.42萬人居新一線城市第一位，也居全大陸所有城市第一位。重慶總面積達到8.24萬平方公里，相當於一個中等省份。

重慶之外，西南地區的另一大城市成都的常住人口超過2000萬大關，達到2093.8萬人，在新一線城市中位居第二，在所有城市中高居第四，超過了廣深這兩個一線城市。

直轄市天津常住人口達到了1386.61萬人，居新一線城市第三位。之後，西安、蘇州、鄭州、武漢均處於1200萬梯隊，其中鄭州的表現頗為引人關注，人口總量超過了「九省通衢」武漢，成為中部第一人口大市。

杭州的人口總量也接近1200萬，緊追武漢。杭州人口快速增長，主要得益於近年來新經濟、數位經濟的高速發展，提供了更多的發展機會。

東莞、青島和長沙屬於千萬人口城市行列的新成員。其中，東莞成為繼廣州、深圳後，廣東省第三個常住人口1000萬以上的人口大市。

11個千萬人口城市之外，佛山、寧波、南京和瀋陽4個城市雖低於1000萬大關，但也都超過了900萬人，這些城市也是未來我國千萬人口城市的重要後備力量。