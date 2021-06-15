為減輕育兒家庭在防疫期間的經濟負擔，行政院自110年6月15日起至9月30日止，針對家有國小以下孩童或國、高中身心障礙特教學生(亦即補貼對象)的父母或監護人，提供每位補貼對象1萬元之「孩童家庭防疫補貼」，並提供「網路申請直接入帳」及「ATM領取現鈔」兩項簡便管道，讓民眾能快速領取這項補貼。換句話說，今（15）日起可以領取囉！

一圖搞懂防疫家庭孩童補貼發放流程，分上網及ATM領取。(圖表整理/中時新聞網)

符合領取規定家庭之孩童父母或監護人其中一人可透過以下兩項管道(皆無須支付手續費)，領取1萬元的「行政院孩童家庭防疫補貼」：

一、「網路申請直接入帳」: 自6月15日10時起至9月30日，透過「行政院孩童家庭防疫補貼網」輸入孩童健保卡號、父母或監護人身分證號(ID)及所持有之指定金融機構(計372家，詳附表)帳號，完成登錄申請作業，經核驗確認金融帳戶與身分資料後，1萬元補貼金將匯入登錄的金融機構帳戶。因初期申請人數眾多，為利民眾快速完成登錄，首三天(6月15日~17日)僅受理登錄作業，民眾可於6月18日中午12時以後，至所屬金融機構之網路銀行、行動銀行或申領登記網站確認入帳結果；自6月18日後登錄申請者，將於次一營業日入帳，免出門即可申領。

二、「ATM領取現鈔」: 自6月18日零時起至9月30日，可至中國信託、國泰世華或台新等銀行廣設於統一超商、全家、萊爾富、全聯、好市多及台北捷運等民眾經常出入與消費場所，逾1.4萬台ATM，使用孩童父母或監護人持有之指定金融機構(計373家，詳附表)「金融卡」，並輸入孩童健保卡號、同一父母或監護人ID後進行身分核驗，領取現金1萬元。

另有關0至2歲多數嬰幼兒之補貼款項，已由衛生福利部直接發放，如有疑問可透過1957專線洽詢。

考量各級學校停課、托嬰中心及居家托育服務停托，不少家長必須請假照顧幼童，在行政院及主管機關的指導之下，財金公司緊急協調全體金融機構協助與配合，調度資源、擴充系統及設備，結合金融體系資源簡化民眾申請及領取流程，於兩週內完成登錄、資格核驗、撥款入帳等跨行系統平台建置；中國信託、國泰世華與台新等三大ATM設機銀行，並特別緊急動員配合修改ATM系統，提供1萬4千餘台ATM，參與孩童家庭防疫補貼金提領服務。

「行政院孩童家庭防疫補貼」流程圖。（財金公司提供／黃慧雯台北傳真）

為全力支持國人齊心抗疫，全體金融機構攜手通力合作，無論民眾是採「網路申請直接入帳」或是「ATM領取現鈔」，通通「免手續費」。財金公司提醒，為減少民眾外出風險，可透過便利的網路方式線上申辦；提醒家長，6月15日是申請第一天，網路流量將會最高，財金公司已準備系統因應，自動啟動排隊機制，請家長耐心等待，如暫時沒有急迫需求，建議可過幾天再申請，依據政府規定於9月30日前皆可申請，領取權益不受影響。

如採ATM提領方式，為避免群聚風險，建議民眾可就近選擇ATM，並避開尖峰時段(每日11:00～14:00及17:00～20:00)，以免除排隊等候的時間。民眾如有疑問，可至教育部因應COVID-19防疫紓困振興專區查詢，或電洽教育部紓困專線0809-098001（免付費專線）或02-7752-3766，由專人予以說明。

此外，防疫期間，民眾可使用各大金融機構的網路銀行、行動銀行進行轉帳付款，免出門、輕鬆付！三級警戒疫情期間，民眾透過網路銀行或行動銀行進行跨行轉帳，皆無須支付手續費(部分金融機構系統未及調整，採以事後退費方式辦理)，全體金融機構及財金公司善盡企業社會責任，以實際行動支持全民抗疫。