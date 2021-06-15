基隆市一名男子阿章（化名）去年酒後經過某條巷弄時，偷偷伸手摸了擦肩而過的女子胸部，挨告後，阿章則在法庭上辯稱，「我人比較胖」、「我不知道有碰到對方」等語。基隆地院審結，依性騷擾罪判2月徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，阿章於2020年10月間酒後經過基隆市仁愛區某巷弄時，竟意圖騷擾一名成年女子，趁與其擦肩而過、對方無法抗拒之際，突然伸手觸摸該女胸部一次得逞。

阿章在訊問時，坦承有在該地與人擦肩而過，否認有做出性騷擾的行為，辯稱，他只是人比較胖，當時手上有拿東西，加上脊椎側彎與頸部有骨刺，所以走路顛頗；阿章解釋當時從對方身旁經過時，他不知道他的身體有沒有碰到對方，可能肩膀有碰到，他也不知道。

指控阿章摸胸的女子則證稱，經過阿章身旁時，對方突然伸手從她的右胸滑往左胸前，她當下立刻撥開手，也問說，「你幹嘛摸我胸部」，但阿章卻無回應，接著她的同行家人就追上去與其發生肢體衝突。另外，遭摸胸女子的姪女於審判中證稱，當時她與姑姑一起走，她清楚看見阿章伸手對姑姑襲胸，確定是用手而不是肩膀碰到。

基隆地院法官審理後認為，阿章僅為滿足個人慾望就未尊重他人身體自主權利，逕自在巷弄內偷摸女性的胸部，犯後不坦承，未與對方達成和解，考量阿章的社經地位後，依違反性騷擾罪，判有期徒刑2月，得易科罰金，以1000元折算一日。可上訴。