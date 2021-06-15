「我不敢打疫苗，因為會有副作用」、「我們要相信時中伯伯 ，他一定會給我們安全的疫苗」、「能打疫苗就要知足，不要再嫌棄」、「我們不是醫護人員也不出國，沒有迫切需要打疫苗」，上述4個立場，你最贊同哪一個？有家長爆料表示，遠見天下集團旗下《未來少年》月刊2021年3月號學習單中，要求小孩選出最認同的看法；但家長認為4個選項都不盡客觀公允，不知道要怎麼跟小學三年級的孩子說明。

這份學習單中提問，有了疫苗，接下來該如何？並提供4位小朋友的看法。其中「小美」說：「我不敢去打新冠肺炎疫苗，因為有許多副作用，萬一不小心沒打疫苗沒事發生，打了疫苗說不定還反而容易有倦怠感，身體因而生病。」

「小華」說：「我們要相信時中伯伯 ，他是誠實中，他一定不會騙我們的，給我們安全的疫苗，打了之後才不像媒體報導有不良反應，去打疫苗一定比沒打疫苗還要安全。」

「小麗」說：「據說目前疫苗最長保護力達1年，而且疫苗產生的抗體都可以應付新冠肺炎。很多地方有錢才買得到疫苗，我們能打疫苗就要知足了，不要再嫌棄了。打了絕對沒有問題。」

「小傑」說：「病毒不斷變異，而且在世界各地流竄，疫苗有限，我們不是醫護人員，也沒有需要出國在外，所以我們應該沒有急迫性，平常戴好口罩，保持社交距離，勤洗手，這樣就像打疫苗一樣，做好防疫工作。」

家長表示，看到4個選項覺得很不敢置信，怎麼會用這樣的用語？當然不能因為副作用而不打疫苗，但也不能因為是「時中伯伯不會騙我們」而去打；至於說不出國不用打，但萬一有出國需求怎麼辦？再者，為何要教小孩「能打疫苗就要知足了，不要再嫌棄了」？為何不能選擇要打進自己身體的疫苗。

本報已致電並去信給遠見天下集團，目前尚未收到《未來少年》月刊回應。