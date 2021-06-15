科技出自人性，只要動動手指就能讓外型變更搶眼，但有些APP功能太強大，和本尊根本判若兩人！日本50歲搞笑女星大久保佳代子近日在抖音分享一段一秒變網美的影片，超大的反差把網友嚇傻了。

大久保佳代子是搞笑團體「綠洲二人組」的成員之一，她最近在抖音上傳一段玩美顏APP的影片，畫面中，她把畫面分割成兩邊，一邊喝著飲料，一邊隨著音樂擺動身體，臉蛋還在兩個框框中左右移動，展示什麼叫「1秒變白皙大正妹」的魔術，當她站到有濾鏡的那個框框，膚色明顯白皙至少好幾階，雙頰透出粉嫩好氣色，五官也明顯立體、精緻很多，回到無濾鏡的相機前，瞬間又打回原型。

大久保佳代子透過濾鏡效果，秒變白皙的大正妹。（圖／翻攝自大久保佳代子TikTok）

這段影片截至目前已破百萬人觀看，看過的網友幾乎都被嚇一大跳，驚魂未定的表示：「根本完全不同的人」、「我真的不知道該相信什麼了」、「處理效果太可怕了」、「這證明TikTok上的美女都不能相信」、「TikTok和Instagram都是詐騙App。」

大久保佳代子個性大方不做作，常在節目中模仿大猩猩及表演帶顏色的表演，成為日本知名的諧星，她2013年曾坦言最大的煩惱是錢存的太多，被主持人追問有沒有超過1億日幣（約台幣3000萬元），她露出苦笑疑似默認，隔年坦承存款數字超過1億日幣，因為成名後沒有因此換大房子，本身也沒有太多物慾，自然就能存進可觀的財產。