日本捐贈的AZ疫苗今開打，台北市施打對象為85歲以上長者，對此，國民黨台北市議員游淑慧指出，自己的團隊今到幾個疫苗施打點現場觀察，發現情況大致順利，只是存在3項疏失，她認為，長輩真的很辛苦，不但高溫排隊，有一些施打點還像障礙賽一樣，還要爬上3樓施打，考驗長輩的體力。

游淑慧今在臉書發文表示，自己的團隊今到幾個疫苗施打點現場觀察，發現情況大致順利，但有幾項缺失應要改進，她指出，第一，預約系統的排序和現場施打排序不一樣，造成爭議，多處施打點根本不管預約系統排序，現場再搶一次、先排先贏；打個疫苗都好像必須層層關卡、殺出重圍，搶預約、搶排隊。

其次，游淑慧稱，安排的場所不適當，打疫苗就像城市障礙賽。今天施打的對象是85歲以上長者，市府居然天兵的安排在學校和市場的「3樓」。康寧國小原本安排在3樓，結果昨天很多里民打給里長反應，今天現場緊急跟衛生局及教育局溝通協調，改為在一樓施打，但成德市場，卻仍然維持3樓施打，長輩要嘛慢慢等市場內狹小的電梯，要嘛拄著拐杖慢慢爬到3樓，打疫苗像是城市障礙賽一樣，在33度的高溫中排隊、前進、等待。

「第三則是群聚風險」，游淑慧表示，今天如預料會施打熱烈，而85歲以上長者大部分還需要家人陪伴， 因此許多施打點都大排長龍，瞬間湧入百人以上等候，許多現場也沒有維持一定安全距離。

游淑慧直言，目前台灣的篩檢率還是偏低， 無症狀或輕症的感染病患，可能還潛藏社區裡面，讓群聚施打造成一定風險，游感嘆，「對期待疫苗的急迫心情，讓大家再辛苦也要去！唉」。