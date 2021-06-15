台中市府在新光三越中港店設前進指揮所，統計11日至14日，總計1324人完成篩檢，全數陰性。（資料照／盧金足攝）

新光三越中港店表示，13日晚間復業前即通知同仁上下班人潮分流，即日起再加開2個員工出口，停車空間也分流。 （盧金足攝）

台中市新光三越中港店上周一名櫃姐新冠肺炎確診後，遭市府勒令停令，進行消毒和員工快篩檢疫，在端午連假的最後一天復業，民代接獲員工投訴，上下班時幾百人擠在一處不到2米寬的出口，違反防疫安全距離的規定，憂心成防疫破口。新光三越中港店表示，13日晚間復業前即通知同仁上下班人潮分流，即日起再加開2個員工出口，停車空間也分流。

新光三越中港店員工投訴，上下班時幾百人擠在一處不到2米寬的出口。（市議員林祈烽服務處提供／盧金足台中傳真）

經發局強調，市府將持續要求百貨賣場業者，遵循中央流行疫情指揮中心針對超市、超商、百貨、賣場加強三大管制措施，落實管制人流，維持社交距離；管制出入口、定時定期消毒等防疫措施。配合衛生局強化企業快篩，以確保員工以及消費者健康。

市議員林祈烽與立委張廖萬堅接獲員工投訴，指出員工下班時，幾百人仍然是擠在一處不到2米寬的出口，違反防疫安全距離的規定，員工擔心，這種情況如果又有人遭傳染，是不是又會再次成為防疫的破口？

林祈烽說，新光三越中港店上周爆發員工染疫事件，不僅台北站前店有員工染疫，台中中港店也有員工因家族群聚遭傳染，緊急停業消毒，市府在確認消息後，在百貨公司成立前進指揮所快篩站，針對與該名櫃姐有接觸者全面進行快篩檢測，業者遭市府勒令停業，直到14日端午節連假最後一天才開始開門營業。

林祈烽批評，百貨公司管理階層沒有學到此次的教訓，開門營業第一天就有員工向他投訴，不滿員工下班時，上百人都擠在同一個不到2米寬的出口，萬一又有人受感染，是不是又會很快速傳染給別人？

林祈烽要求衛生局要有強硬作為，針對百貨賣場的業者須要有更高防疫標準，第一線的銷售人員每天都會與上百名消費者有所接觸，如果真有人染疫而傳染出去，不能不小心因應。

對此，新光三越台中中港店15日強調，為積極提升防疫措施，13日復業前即通知同仁上下班人潮分流，強化措施有包括上班時間，加開1層員工停車場，共計2層，增加同仁停車分流。下班時間，閉店後開放南向客用手扶梯，供員工下班分流。

為考量員工目前使用需求狀況，即日起也再加開2個員工出口，即1F和B1F各增加1處，共計3處)，增強防疫空間。

經發局指出，新光三越台中中港店10日及11日完成環境清潔消毒，清消範圍與清消方法等處置經市府衛生局、環保局審查，符合相關規定。加上由於個案12388（新光櫃姐）的直接接觸者以及連日來所篩檢1000多名相關人員，結果均為陰性，百貨公司於昨日復業，統計11日至14日，總計1324人完成篩檢，全數陰性。