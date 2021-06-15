快刷帳簿！全台進入三級警戒，各級學校也暫停到校上課。行政院紓困4.0每童1萬元的家庭防疫補貼15日發放，台南市已領取育兒津貼與托育補助的1萬9803名未滿2歲嬰幼兒均直接入帳；至於尚未申請的2000多名嬰幼兒家長，以及全市國小與國中、高中、五專前3年身心障礙學生等符合申請家庭防疫補貼的15萬1663人，15日至9月30日也開放上網或於18日之後到指定銀行ATM申領。

家有2名學齡前幼童的王小姐說，她是職業婦女，原本2名孩子均就讀私立托兒所，如今因防疫停學在家無人照顧，讓她不得不請防疫照顧假，頓時家中也少了一份收入，如今2萬元家庭防疫補助到帳，算是紓解燃眉之急。

市府社會局表示，目前全市未滿2歲兒童有2萬1887人，其中1萬9803人原本即領有育兒津貼或托育補助，已經由社會局及各區公所建置的育兒津貼與托育補助系統，造冊直接撥款入帳，補助金額1億9803萬元。

至於尚未領有育兒津貼或托育補助的2000多名幼兒家長，包括：請領育嬰留職停薪津貼、綜合所得稅率超過20％、申請育兒津貼或托育補助未審核通過者、5月31日之前出生但尚未辦理出生登記的新生兒，以及6月1日以後至第三級疫情警戒解除前出生的新生兒，家長從15日起也可上家庭防疫補貼網申領，或於6月18日之後到中國信託、台新及國泰世華3家銀行實體ATM領取。

社會局還說，此次未滿2歲幼兒兒童家庭防疫補貼，大多數是目前領有育兒津貼或托育補助，因此會直接撥入帳戶；其餘未審核通過的家戶、或今年4月後出生尚未辦理出生登記的新生兒，父母才需至線上或實體ATM提出申請。但因相關請領作業都需核驗戶政及健保資料，建議初報戶口的新生兒家長領到健保卡後，先等候大約10天待系統資料建置完成後再提申領。

市府教育局也說，經查符合家庭防疫補貼的對象，全市國中、高中特教學生1601人、國小學生9萬510人、2至5歲設籍台南市5萬9552人，總計15萬1663人，補助金額15億1663萬元。

社會、教育局均提醒家長，家庭防疫補貼在今年9月30日之前都可以申領，建議避開網路或實體ATM人流擁擠的申請時段。