豐原慈濟宮捐贈防疫物資給公所前線人員。（豐原慈濟宮提供／陳淑娥台中傳真）

豐原慈濟宮捐贈防疫物資給公所前線人員。（豐原慈濟宮提供／陳淑娥台中傳真）

目前國內疫情嚴峻，全國上下已由政府與民間力量共同對抗疫情，同島一命共抗疫情，台中市豐原區里長協會號召申辦及豐原濟宮媽祖慈善基金會熱情力挺下，由豐原慈濟宮15日捐贈抗疫物資給予豐原區清潔隊員、區公所里幹事及外勤承辦員，各里辦公處里鄰長等，藉由民間力量之響應，媽祖慈悲心，服務倍感心，共同防範疫情，並祈祝台灣早日遠離疫情災難。

豐原慈濟宮主委陳誌鋒表示，基金會共同響應在地心信仰中心體恤及回饋鄉里，並以盡社會責任為最大宗旨，共同對抗嚴峻疫情，同時也深感基層服務人員辛勞與為推動業務工作所需承擔染疫或傳疫之風險，在此次捐贈防疫物資保護之下，口罩加面罩，健康防疫一把罩及以媽祖慈悲心共同度過頑強疫情。

豐原區里長協會理事長鄭文鑫指出，非常感謝去年疫情期間口罩及酒精匱乏之時，由本協會向豐原慈濟宮媽祖慈善會提案同意後捐贈，造福豐原地區弱勢獨居及家庭等防疫物資，今年度疫情更加惡化之下，慈濟宮基金會又提供包括防護面罩、口罩支架、酒精噴霧器及酒精等物資，嘉惠基層公務及公職服務人員等，如清潔隊外勤隊員、區公所外勤承辦員、各里辦公處里鄰長及里幹事等，地方基層服務腳步無法因疫情而停擺仍需推動，豐原區各基層人員服務辛勞又需擔憂染疫纏身，再次感謝捐贈防疫物資。

豐原區公所社會課課長黃鳳琴表示，感謝豐原慈濟宮再次響應社會公益善舉及支持基層工作人員疫情期間人身安全多一層保障，粗估約有1100多位基層工作人員受惠，同時也再次宣導疫情期間民眾保持社交距離，隨時戴口罩、非必要不外出，不可群聚活動，充分配合政府防疫措施及規定。

今日捐贈儀式由慈濟宮3位副主任委員、豐原里長協會理事長及豐原區公所代表共同捐贈與相關基層服務單位，儀式中並以分時分流方式由各單位領取物資後發送予各基層人員，並祈祝早日走出疫情陰霾，恢復正常生活，媽祖慈悲天佑台灣。