地產股延續近來的漲勢，以及隔夜美股那斯達克指數再創新高帶動科技股和成長股上揚，周二日本股市走高，東證指數一度觸及兩個月新高。

周二早盤日經225指數收漲0.73%，為29375.94點，盤中一度漲0.88%，報29,419.36點，創下5月初以來新高。

東證一部指數晨收漲0.47%，為1968.90點，稍早前上漲0.54%，報 1,970.42點，創下4月初以來新高。

儘管投資人正密切關注將於今日晚些時候召開的聯準會決策會議，但對於全球貿易復甦和國內經濟重啟的憧憬為市場帶來提振。

地產股上漲1.6%，是表現最好的族群之一。隨著加速普及疫苖接種，地產股持續受益於經濟解封的樂觀預期。住友不動產上漲2.75%，過去一個月來已上漲近20%。

隔夜那斯達克指數跑贏美股大盤，激勵周二成長股帶領日股走高，東證成長股指數上揚0.8%，價值股指數小升0.3%。

其中，精密機械製造商Olympus漲1.64%，稍早前一度漲近3%。製藥公司衛采（Eisai）大漲逾5%。機器人製造商發那科目前小升0.74%，盤中一度上漲2.5%。

在日本負責諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗供應的武田製藥上漲1.4%。諾瓦瓦克斯宣布其研發的新冠肺炎疫苖有效性達到9成。